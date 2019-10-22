تحالف سائرون:تقرير نتائج التحقيق باحداث التظاهرات “ليس منصفا”

تحالف سائرون:تقرير نتائج التحقيق باحداث التظاهرات “ليس منصفا”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي، الاثنين، ان تقرير نتائج التحقيق باحداث التظاهرات موجود، فيما رجح بانه لن يكون منصفا من حيث كشف اسماء المتورطين.وقال طلوبي في حديث  صحفي،ان”المعلومات التي لدينا بان التقرير موجود ولكن لم يعلن عنه في الاعلام لغاية الان”، مبينا ان”الوقت كافي للكشف عن اسماء المتورطين بالاحداث”.واضاف، ان”التقرير سهل، خاصة وان هناك صور وادلة متوفرة لدى اللجنة الوزارية التحقيقية، وفي الوقت الذي لا اعتقد ان تكون هناك مساومات لعدم الزج باسماء معينة، انا ليس متفائلا بان التقرير سيكون منصفا”.واضاف، ان”التقرير من المفترض ان يكون منصفا، وكنا نتمنى ان تكون هناك جهة اممية في التحقيق، لانها جهات مستقلة حتى لا يتم تسييس النتائج او تأخذ غير منحى”.

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