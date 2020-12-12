تحالف سائرون:تمرير قانون تمويل الانتخابات يحتاج إلى ” وقت”

تحالف سائرون:تمرير قانون تمويل الانتخابات يحتاج إلى ” وقت”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون محمود الزجراوي، السبت12/12/2020، ان تمرير قانون تمويل الانتخابات من قبل مجلس النواب ، يحتاج الى وقت.وقال الزجراوي، في حديث  صحفي، ان “مجلس النواب انهى القراءة الثانية، لقانون تمويل الانتخابات، وهي حالياً في مرحلة التعديل على القانون، خصوصاً ان هناك تقريراً موسعاً ومفصلاً مقدم من قبل اللجنة المالية النيابية، وهناك تقرير ايضا من اللجنة القانونية النيابية، على القانون”.وأضاف، ان “البرلمان استضاف مفوضية الانتخابات، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، لمناقشة فقرات القانون معهم ولمعرفة حجم الاموال الضرورية التي تحتاجها الانتخابات المبكرة”.وأوضح الزجراوي، أن “مجلس النواب سيعمل على استضافات جديدة لهذه الجهات وغيرها، في الأيام المقبلة، وسيتم اجراء بعض التعديلات والإضافات على القانون، ثم يتم التصويت عليه، لكن تمريره يحتاج وقتاً ولا نتوقع التصويت عليه خلال جلسة الثلاثاء المقبلة”.وحددت اللجنة القانونية البرلمانية، أمس، موعداً محتملاً لتمرير قانون تمويل نفقات الانتخابات.وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي، في حديث  صحفي، إن “البرلمان قرأ قانون تمويل نفقات الانتخابات قراءة ثانية”.وأضاف، أن “مجلس النواب سيمرر قانون تمويل الانتخابات في جلسة يوم الثلاثاء الاسبوع المقبل”.

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