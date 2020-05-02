تحالف سائرون:جميع الكتل متفقة على تمرير حكومة الكاظمي الحزبية

تحالف سائرون:جميع الكتل متفقة على تمرير حكومة الكاظمي الحزبية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نائب في تحالف سائرون، السبت، أن الكتل السياسية شبه متفقة على حكومة المكلف مصطفى الكاظمي، لافتا إلى أنه سيتم تقديمها للبرلمان ناقصة أربع وزارات مختلف عليها.وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي في حديث صحفي، إن “الكتل السياسية شبه متفقة بشكل نهائي على الحقائب الوزارية، مع الكاظمي، وتم حسم المرشحين، وإن الكاظمي منح الكتل حصصها في الكابينة، أي أنها ستكون حكومة محاصصة”، مبيناً أن “هناك أربع وزارات متبقية لم تحسم حتى الآن بشكل نهائي، وهي الدفاع والداخلية والمالية والنفط، إذ ما زال هناك خلاف بين الكتل بشأن المرشحين لها”.وأوضح أنه “في حال عدم التوافق بشأن تلك الوزارات، فإن الكابينة الوزارية سيتم تقديمها إلى البرلمان من دون تلك الوزارات”، مبيناً أن “الاجتماعات ما زالت مستمرة لبحث التشكيلة الحكومية وبعض التفاهمات الأخرى، وأن الجميع يريدون الذهاب نحو حكومة قوية تحظى بدعم برلماني، لتكون لها القدرة على مواجهة الأزمات التي يمرّ بها العراق”.وبين، أن “البرلمان سيحدّد منتصف الأسبوع المقبل جلسة للتصويت على الكابينة”، مشيرا إلى أن “الأمور حتى الآن تبشر بخير، خصوصاً مع حصول الكتل السياسية على حصصها، ما يعني أنها ستمرّر الحكومة ولن تعترض عليها”.وأستدرك الزيادي: “لكن الأمر غير محسوم، فمن غير المستبعد أن تتراجع كتل عن التصويت بسبب بعض المرشحين، ويجوز لجهات أخرى، في حال لم يمرَّر وزراؤها، أن تنسحب، فالوضع ليس سهلاً، ولا توجد ضمانات حاسمة لتمرير الكابينة”.

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