آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
منظمة UN Watch تضع العراق في “قائمة العار”
الاقتصاد النيابية:الاقتراض يجب أن يكون من المصارف الحكومية وليست الأهلية
صالح:الحرب على الإرهاب لا تزال قائمة
السوداني:البرلمان لم يحذف المبلغ المخصص لمفوضية الانتخابات في قانون الاقتراض
تحالف سائرون:حقوق الاقليم في موازنة 2021 مرهونة بمدى التزامهم بتسليم إيرادات المنافذ والنفط
-
- عربية ودولية
إعادة انتخاب بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي
القوى الغربية:لامساعدات إلى لبنان بدون تشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية وإجراء الإصلاح
رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن عن اتخاذ إجراء حاسم ضد مليشيات إقليم تيغراي
النمسا تصادر 20 مليون يورو من جماعة الإخوان المسلمين
ترامب:هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات الانتخابية
-
- اراء ومقالات
- اقتصادية
الاقتصاد النيابية:الاقتراض يجب أن يكون من المصارف الحكومية وليست الأهلية
تحالف سائرون:حقوق الاقليم في موازنة 2021 مرهونة بمدى التزامهم بتسليم إيرادات المنافذ والنفط
نائب:حكومة الإقليم لا تؤمن بقانون الموازنة وإيرادات بيع النفط والمنافذ موزعة بين حزبي بارزاني وطالباني
نائب:منح إقليم كردستان حق تصدير النفط امراً مرفوضاً
الأمن النيابية:الأحزاب الولائية أقوى من الدولة وما زالت المنافذ تحت سيطرتها
-
- رياضية
- تحقيقات
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
-
- متابعات خاصة
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN