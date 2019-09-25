تحالف سائرون:خلافات حول الدرجات الخاصة بين الكتل السياسية

تحالف سائرون:خلافات حول الدرجات الخاصة بين الكتل السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، عن ارسال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بعض مرشحي الدرجات الخاصة الى مجلس النواب العراقي.وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي،في حديث صحفي، إن “قضية ملف الدرجات الخاصة مشكلة حقيقة، بسبب التدخلات والضغوطات من بعض الجهات والأحزاب السياسية بهذا الملف، فهي من اخرت حسم هذا الملف طيلة الفترة الماضية”.وبين الزيادي ان “هناك لجنة شكلها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بمتابعة من قبل مجلس النواب العراقي لحسم هذا الملف، كما ان عبدالمهدي سوف يرسل لنا وجبة من مرشحي الدرجات الخاصة، لكي يتم التصويت عليهم في البرلمان، في الأسبوع المقبل”.وأضاف “كان هناك خلاف على اسماء مرشحي بعض الدرجات الخاصة، التي ارسلت سابقا الى مجلس النواب، بسبب ان بعضهم محال للتقاعد بسبب كبر سنه او اشخاص لديهم ستة اشهر وثم يحالون الى التقاعد أيضا بسبب كبر السن، فيجب اعطاء فرصة للشباب للقيام بهذه المهام”.

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