تحالف سائرون:زعماء أحزاب الحشد وميليشياتهم هم تجار المخدرات الإيرانية

بغداد/شبكة أخبار العراق- أتهم النائب عن تحالف سائرون، رامي السكيني، السبت (31 آب 2019)، جهات سياسية متنفذة بالوقوف خلف رواج تجارة المخدرات في العراق، مبينا أن من يواجه هذه الجهات يكون مصيره الموت.وقال السكيني في حديث صحفي، إن “ملف تجارة المخدرات في العراق تقف خلفه جهات سياسية متنفذة، ومن يقرر فتح هذا الملف يواجه بالقتل او بالردع السياسي”.وأضاف أن “الحكومة العراقية لا بد ان تكون جادة في قضية مواجهة المخدرات، من خلال وضع استراتيجية عالية لمكافحتها “.وشدد النائب عن تحالف سائرون على “ضرورة تجفيف منابع المخدرات وضبط المنافذ الحدودية للحد من طرق ادخالها إلى العراق”.وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، فالح العيساوي، كشف الخميس (15 آب 2019)، عن الجهات التي تمول وتروج لتجارة المخدرات في العراق، فيما اشارت الى ان البلاد مر بثلاث مراحل.وقال العيساوي في حديث صحفي، إن “العراق كان يعتبر من البلدان المتقدمة في مكافحة المخدرات في فترة الثمانينيات فيما تحول الى منطقة مرور وعبور في التسعينات”.وبين ان “البلاد بعد عام 2003 تحولت الى منطقة تعاطي وعبور الى مناطق تجارة بالمخدرات نتيجة الظروف الامنية التي مر بها العراق”.وأوضح ان “ملف المخدرات اخطر من ملف داعش على البلاد، وعصابات المخدرات تمول من ذات الجهات التي مولت التنظيم الإرهابي بهدف تدمير المجتمع”.واكد ان “لجنته أعطت الملف أهمية كبيرة ودعونا الى وضع استراتيجية واضحة لمكافحة المخدرات في العراق”.