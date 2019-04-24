تحالف سائرون:سنمضي بتشريع قانون طرد القوات الأمريكية

تحالف سائرون:سنمضي بتشريع قانون طرد القوات الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد تحالف سائرون، الأربعاء، عزمه المضي بتشريع قانون اخراج جميع القوات الاجنبية من البلاد , مؤكدا رفضه أي ضغوطات خارجية او داخلية مع كشف الجهات التي تحاول عرقلة بقاء هذه القوات .وقال عضو التحالف النائب حسن الجحيشي في تصريح  صحفي , ان ” قضية إخراج القوات الأجنبية أصبح امر لا رجعة فيه من قبل سائرون “.واضاف أن” تحالفه لن يسمح لأي جهة داخلية أو خارجية ممارسة ضغوطها لبقاء التواجد الأجنبي ” مشيرا الى ان ” القانون سيعرض خلال الأيام القادمة للقراءة الأولى “.

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