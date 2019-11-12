تحالف سائرون:س” نمضي” بإقالة عبد المهدي و7 وزراء!

بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن تحالف سائرون، سلام هادي، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، إقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وسبعة وزراء من التشكيلة الحكومية الاسبوع المقبل.

وقال هادي في حديث صحفي، إن “تواقيع استجواب عبد المهدي وكابينته الوزارية داخل مجلس النواب اكتملت، وستعقد جلسة خاصة بهذا الشأن نهاية الاسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل”، مبيناً أن “الاستجواب سيناقش استخفاف رئيس مجلس الوزراء بدماء العراقيين وتمسكه بالمنصب على الرغم من الرفض الشعبي لبقائه”، على حد قوله.

وأضاف، أن “الجلسة ستشهد إقالة عبد المهدي من منصبه والتصويت على إقالة سبعة وزراء فشلوا في أداء عملهم”، لافتاً إلى أن “النقاط الأولى من الاسئلة التي ستوجه لعبد المهدي خلال الاستجواب تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين العزل”.

وكانت كتلة سائرون النيابية، أصدرت الاثنين (11 تشرين الثاني 2019)، بياناً بشأن إجراءات استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان.