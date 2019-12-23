تحالف سائرون:صالح سيرشح شخصية مقبولة من الشارع المنتفض لرئاسة الوزراء

تحالف سائرون:صالح سيرشح شخصية مقبولة من الشارع المنتفض لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن سائرون، أمجد العقابي، ‏الاثنين ‏ (23‏ كانون الأول، 2019)، عن عزم رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم أو غداً إعلان مرشح مستقل لرئاسة الوزراء، سبق أن طرح اسمه في ساحات التظاهرات.وقال العقابي في حديث صحفي، إن “رئيس الجمهورية عرف جيداً أن (سائرون) هي الكتلة الأكبر من خلال تفسير المحكمة الاتحادية يوم أمس، والتي بدورها قدمت كتاباً رسمياً وسريعاً إلى رئيس الجمهورية بتخويل ساحات التظاهر لاختيار مرشح رئاسة الوزراء”.وأشار إلى أن “رئيس الجمهورية كان متفهماً جداً لمطالب المتظاهرين وتعرض للضغط من تحالف البناء حول مرشحهم قصي السهيل وجرى يوم أمس جدل وشجار ما بين القادة حول ترشيح قصي السهيل إلى رئاسة الوزراء”، مؤكداً أن “برهم صالح رفض ترشيح السهيل وقال بانه لا يريد أن تسيل دماء الشعب العراقي وكان لديه استعداد لتقديم استقالته لحقن الدماء التي ستسيل في حالة ترشيح قصي السهيل”.واكد، إن “رئيس الجمهورية سيعلن اليوم او غدا عن قرار حاسم ويفاجئ به الجميع في موقف يحسب له مدى الحياة، عبر تقديم مرشح مستقل يرضى به الشعب العراقي ومعروف لدى العراقيين وليست شخصية سياسية”.

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