تحالف سائرون:صفر % نسبة انجاز حكومة عبد المهدي

تحالف سائرون:صفر % نسبة انجاز حكومة عبد المهدي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، السبت،  تقرير البرلمان عن انجاز الحكومة نسبة 36% مجاملة لحكومة عبد المهدي، مبينا ان الحكومة الحالية امتازت بمجاملة رؤوس الفساد وتعيين المتورطين به بمناصب عليا.وقال عليوي في حديث صحفي، ان “مجلس النواب رد على التقرير الحكومي الذي أعلن عن نسب انجاز تجاوزت الـ 76%  واصدر تقريره بان نسب الانجاز لا تتجاوز 36%”.وأضاف أن “تقرير البرلمان هو الأخر جامل الحكومة كثيرا بهذه النسبة والحقيقة ربما لاتتجاوز الـ 30% وفي قطاعات أخرى تصل الى صفر”.وأوضح ان حكومة عبد المهدي امتازت بمجاملة رؤوس الفساد وتعيين عدد من المتورطين به بمناصب عليا”، لافتا الى ان “التقرير الحكومي عبارة عن تنظير لانجازات لاواقع لها منقولة من برامج الحكومات السابقة”.وتابع ان “الفصل التشريعي المقبل يجب ان يكون للبرلمان وقفة جادة من البرنامج الحكومي ومسائلتها عن النسب التي أعلنت عنها”.

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