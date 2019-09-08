تحالف سائرون:ضعف الدولة بسبب “ضعف وفشل” عبد المهدي وعليه تقديم إستقالته

تحالف سائرون:ضعف الدولة بسبب “ضعف وفشل” عبد المهدي وعليه تقديم إستقالته
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، الأحد، 08 أيلول، 2019، إن صمت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمام اضعاف الدولة يضعه امام خيارين أما الاستقالة او سحب الثقة عنه.وذكر السكيني في تصريح صحفي ، أن “عدم إبداء موقف رسمي حيال محاولات إضعاف الدولة أو الزج بها في الصراعات الإقليمية، يضع حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمام خيارين إما الاستقالة أو سحب الثقة عنها”.وأكد “رفض القوى السياسية، ومنها سائرون، تشكيل جيوش رديفة للجيش العراقي الرسمي أو محاولة تحجيم دوره في حماية البلاد”.وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، نفى الثلاثاء 11 حزيران 2019، نيته الاستقالة من منصبه مشيراً الى إن “الانباء التي تحدثت عن نيتي تقديم الاستقالة لا توجد لها أية صحة وتغيير رئيس الحكومة بيد البرلمان”.ووصف السياسي العراقي عزت الشابندر، السبت  7 ايلول 2019، سعي بعض الأطراف السياسية الى سحب الثقة عن حكومة عادل عبد المهدي بأنها “زوبعة في فنجان”.وكتب الشابندر  في تغريدة له على “توتير” ، ان “سعي المعارضة لسحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي عبر الطرق الديمقراطية حقٌ وطني ديمقراطي مشروع .. و لكن عمليا لا يعدو الامر كونه زوبعة في فنجان”.

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