تحالف سائرون:علاوي سيواجه صعوبة في تمرير كابينته الوزارية

تحالف سائرون:علاوي سيواجه صعوبة في تمرير كابينته الوزارية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الثلاثاء، أن رئيس الحكومة المكلف محمد علاوي سيواجه صعوبة بتمرير أربع وزارات سيادية.وقال العكيلي في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيواجه صعوبة في تمرير كابينته الوزارية لبعض الوزارات، مثل الدفاع والداخلية والمالية والنفط”، مستبعداً أن “يقدم علاوي كابينته الوزارية كاملة الأسماء والأعداد”.وأشار العكيلي إلى أنه “لا يمكن أن تُمرر الحكومة بنفس اللحظة، وهذه أهم العقبات التي ستواجهه”، مؤكداً أن “رئيس الوزراء المكلف يتحمل مسؤولية النجاح والإخفاق بالنسبة لتشكيلة الحكومة المقبلة”.

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