تحالف سائرون:قانون الانتخابات المقترح يكرس المحاصصة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب عن تحالف “سائرون”، سلام الشمري، السبت، رفضه “القاطع” لقانون الانتخابات المرسل من مجلس الوزراء.

وقال الشمري في بيان،إن “المرجعية الدينية تشدد باستمرار على تلبية مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة، وليس كتابة قوانين ترسخ المحاصصة، وتلتف على صيحات وتضحيات المطالبين بالإصلاح الشامل”.

وأضاف، أن “الحكومة تحاول جاهدة المراهنة على الوقت لإنهاء التظاهرات السلمية، اضافة لأساليبها الاخرى التي أدت الى العديد من الضحايا والمصابين، وعدم اطلاع الرأي العام على الجهات التي تخطف الناشطين بشكل خاص”.

وأشار الى أن “إرادة الاحزاب السياسية وبقاء وجودها في السلطة تحققت من خلال مشروع الانتخابات المعد والمرسل من قبل مجلس الوزراء، وهذا مخالف لتوجيهات ونصائح المرجعية الدينية”.

واعتبر الشمري مشروع قانون الانتخابات المرسل من قبل مجلس الوزراء، “التفافا على رأي وتوجيهات المرجعية الدينية واستخفافا بدماء الشهداء الثوار المتظاهرين المطالبين بالإصلاح”.

وشدد على “اهمية أن تعي الحكومة ان ما يحدث في البلاد انتفاضة شعب غاضب، يجب تلبية مطالبه المشروعة دون تأخير”.