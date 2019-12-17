تحالف سائرون:قدمنا كتاب إلى صالح “يخول الشعب بإختيار رئيس الوزراء الجديد”

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المالية النيابية:العراق سدد أكثر من 20 مليار دولار من حجم الديون الخارجية
الفتلاوي:” تخريجة قانونية” لتصويت حكومة تصريف الاعمال على موازنة 2020
المالية النيابية:48 ترليون دينار العجز المالي في موازنة 2020
مصادر: منفذ القائم مخصص لميليشيات الحشد فقط
مصادر:حزب بارزاني وافق على السوداني لرئاسة الوزراء لأنه تعهد بأستمرار العمل بالإتفاق النفطي والمالي المبرم مع عبد المهدي!
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السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
إيران تستدعي الصدر
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وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
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- اذاعة INN