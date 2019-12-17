تحالف سائرون:قدمنا كتاب إلى صالح “يخول الشعب بإختيار رئيس الوزراء الجديد”

تحالف سائرون:قدمنا كتاب إلى صالح “يخول الشعب بإختيار رئيس الوزراء الجديد”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تحالف سائرون، الثلاثاء، عن كتاب قدمه لرئيس الجمهورية بشأن منصب رئاسة الوزراء.وقال النائب عـن كتلة سائرون، عباس عليوي في حديث صحفي، إن “بما إننا الكتلة الأكبر، فقد قدمنا الـى رئـيـس الجمهورية كتاباً يخول الشعب اختيار رئيس الـوزراء، أما عـن الـكـتـل الـسـيـاسـيـة الأخــرى فـإنـهـا قد كـثـفـت حـواراتـهـا مـع رئـيـس الجمهورية والاتحادات والنقابات لتهيئة رئيس وزراء متوافق عليه”.وأضاف، إن “هـنـاك اجـتـمـاعـات مكثفة مع ممثلي المتظاهرين إضافة الـى الكتل النيابية، وبالنتيجة لابد من أن يتم اختيار رئيس وزراء يلبي طموح الشارع العراقي.”وأشار إلى، أن “الـوضـع الـعـام يـتـجـه الـى استمرار التظاهرات لحين تحقيق مطالب المـتـظـاهـريـن المـشـروعـة واخـتـيـار رئـيـس وزراء حسب المواصفات التي يرتضيها الــجــمــهــور، وبــالــتــالــي فـــإن اخــتــيــار أي شخصية من الكتل السياسية بدون أخذ رأي الشارع سيكون مرفوضا”.وأكد عليوي، إن “التظاهرات الكبيرة التي انطلقت في عموم الـعـراق، أعطت رسائل ودلائـــل عـلـى أن أداء الـكـتـل الـسـيـاسـيـة ضعيف ولا ينسجم مع تطلعات الشعب الـعـراقـي، لـذلـك تتجه بوصلة التظاهرات الى الاستمرار، وعلى الكتل السياسية أن تأخذ آراء المتظاهرين على محمل الجد، وعليها أن تختار رئـيـس وزراء مطابقاً لمـواصـفـات الـشـارع الـعـراقـي، إضـافـة الى تناغم آراء المرجعية مع آراء المتظاهرين”.وبــين، إن “الــكــرة الآن فـي مـلـعـب رئـيـس الجمهورية وهـو من يكلف الكتلة الاكبر باختيار رئيس الــوزراء المقبل، وبحسب تـصـريـح رئــيــس الـجـمـهـوريـة فــإنــه على اتــصــال مــع الامــم المـتـحـدة وتـنـسـيـقـيـات الـتـظـاهـرات مــن أجــل اخـتـيـار شخصية تتلاءم وتطلعات المجتمع العراقي”.

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