تحالف سائرون:لايوجد اتفاق بين الكتل حول تشكيل حكومة مؤقتة لمدة 6 أشهر

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون قصي الياسري، الاربعاء، حقيقة اتفاق القوى السياسية على تحديد عمر الحكومة المقبلة لمدة ستة اشهر او عام، فيما أكد دعم تحالفه لـ”أي رأي وقرار” يصدر عن ساحات التظاهر في وسط وجنوب البلاد.وقال الياسري، في حديث صحفي، إن “لغاية الآن، لايوجد اتفاق بشأن تحديد عمر الحكومة المقبلة، فهذا الأمر إضافة إلى اجراء انتخابات، متروكان للشعب العراقي والمتظاهرين، ونحن ندعم أي رأي وقرار لساحات الاحتجاج”، مشيراً إلى أن “الطبقة السياسية بدأت بتنفيذ مطالب المتظاهرين، ومنها إقالة الحكومة وتغيير مفوضية الانتخابات وتشريع قانون انتخابات جديدة والمضي نحو إجراءها مبكراً، وهذا ما نعمل عليه حالياً”.وأضاف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، ان “هناك كتل وأحزاباً سياسية تريد وتتمنى أن تكمل الدورة البرلمانية الحالية إلى نهايتها، لكننا ماضون في طريق إجراء انتخابات مبكرة”، مبينا أن “مفوضية الانتخابات الجديدة، والتي تحتاج إلى وقت لتتشكل، هي من تحدد موعد الانتخابات المبكرة وفق الوقت الذي تحتاج إليه من أجل ذلك”.وأشار، إلى أن تحالفه، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر: “لم يدرس لغاية الآن كيفية خوضه الانتخابات المبكرة، وما إذا كان سيخوضها بنفس الاسم او نوابه الحاليين، فالوقت مازال مبكراً على هذا الأمر”.