تحالف سائرون:لن نتحالف قبل الانتخابات

تحالف سائرون:لن نتحالف قبل الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد تحالف سائرون , الاثنين , ان تحالفة ليس لديه أي تحالفات انتخابية الا انه سينصب عمله المقبل على اجراء تحالفات سياسية مع أي قوة سياسية.وقال عضو التحالف النائب رياض المسعودي في تصريح صحفي , ان ” تحالف سائرون ارتأى ان يدخل الانتخابات دون أي تحالف انتخابي , الا انه في ذات الوقت ينصب عمله المقبل على اجراء تحالفات سياسية مع أي قوة سياسية بشرط ان يكون التحالف ملبيا لطموحات الشعب العراقي وبعيد عن أي مصالح كتلوية او حزبية وحتى شخصية”.وأضاف ان ” تحالف سائرون ومن خلال اجراء تحالفات سياسية لايعني انه  يسعى الى تشكيل حكومة يشارك بها الجميع لابل يؤمن بوجود معارضة سياسية تراقب عمل وأداء الحكومة للبرنامج الذي يتم التصويت عليه ” .وأشار المسعودي الى ان “الهدف الرئيسي من ذلك هو  صناعة برنامج حكومي يدفع الدولة للامام مع تشكيل حكومة قوية قادرة على تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلا عن تسمية شخصية لرئاسة مجلس الوزراء قادرة على ضبط إيقاع عمل الحكومة ” .تجدر الإشارة الى أن التيار الصدري أعلن مشاركته في الانتخابات النيابية المقبلة باسم “الكتلة الصدرية” بعد ان شارك في الانتخابات الماضية باسم تحالف “سائرون”.

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