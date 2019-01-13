تحالف سائرون:لن نمرر أي مرشح حزبي لوزارتي الدفاع والداخلية

تحالف سائرون:لن نمرر أي مرشح حزبي لوزارتي الدفاع والداخلية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- جدد النائب جمال فاخر، عضو مجلس النواب عن تحالف “سائرون”، بزعامة مقتدى الصدر، الأحد (13 كانون الثاني 2019)، تمسك تحالفه بعدم تمرير اي مرشح حزبي وغير كفوء لمنصبي وزير الدفاع والداخلية.وقال فاخر في حديث صحفي له اليوم، إن “جلسة مجلس النواب المقبلة ستخلو ايضا من التصويت على اكمال الكابينة الوزارية بسبب الخلافات السياسية الموجودة حول المرشحين”.وأضاف، أن “تحالف سائرون لا يزال موقفه ثابت من عدم قبول ترشيح اي شخصية حزبية وغير كفوءة الى وزارة الداخلية والدفاع”.واشار إلى أن “رئيس الوزراء مطالب بتوضيح اصراره على طرح فالح الفياض كمرشح وحيد لوزارة الداخلية”.وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد أعلن الثلاثاء (8 كانون الثاني 2018)، إرسال قائمة بأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة إلى الكتل السياسية من جديد، كي تصل إلى توافق بشأنهم.ويدور خلاف كبير بين تحالفي “الإصلاح” و”البناء” على إمكانية استبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، بمرشح توافقي وهو ما عطل وأخر حسم التصويت على مرشحي الحقائب الأمنية داخل مجلس النواب.وبسبب هذه الخلافات اضطر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب على شكل دفعات حيث صوت البرلمان في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي على 14 وزارة. بعدها صوت على وزارات أخرى ليكون المجموع 19 وزارة مصوت عليها من أصل 22.ومنذ شهر تشرين الثاني الماضي، استمرت محاولات عبد المهدي ورئاسة مجلس النواب لاستكمال التصويت على ما تبقى من كابينته الحكومية.

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