تحالف سائرون:مصرون على إقالة عبد المهدي

تحالف سائرون:مصرون على إقالة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف سائرون، الاحد، عدم طرح اي بديل حتى الان عن رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي وسط الاصرار على اقالته، مبينا انضمام عدد من النواب من كتل متفرقة الى جانب الموقعين على استجواب رئيس الوزراء.وقال النائب عن سائرون سلام الشمري في حديث صحفي، إن “الحراك النيابي داخل مجلس النواب مستمر لاستجواب عبد المهدي وهناك اتساع في دائرة المطالبين باستجوابه”.وأضاف ان “نواب من كتل مختلفة انضموا الى قائمة الموقعين على استجواب رئيس الوزراء”، مشيرا الى ان “بعد الاستجواب ستتم إقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة”.وأوضح ان “سائرون لم تطرح لغاية الان اي شخصية بديلة عن عبد المهدي بعد إقالة الحكومة”، مبينا ان “جميع الأسماء التي تم تداولها لا صحة لها”.

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