تحالف سائرون:مقاطعتنا لمجلس النواب مستمرة “حتى” تحقيق الإصلاح!!

تحالف سائرون:مقاطعتنا لمجلس النواب مستمرة “حتى” تحقيق الإصلاح!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف سائرون ،اليوم الخميس، استمرار مقاطعته جلسات مجلس النواب لحين إجراء إصلاح حكومي شامل .وقال النائب عن التحالف ستار جبار العتابي في تصريح  صحفي، ان ” تحالفه لايزال  مقاطع جلسات مجلس النواب لحين تحقيق اصلاح شامل “.وأضاف أن ” الحزمة الأولى التي قدمها رئيس الوزراء غير كافية وننتظر حزمة أخرى تشمل الحكومة جميعا “, مؤكدا أن ” الأمر يتعلق بجدية رئيس الوزراء بتقديم حزمة إصلاحات شاملة وحقيقية تلبي طموحات المواطن العراقي”.وأشار العتابي إلى أن ” عودة سائرون جلسات المجلس مرهون بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في  تغير كابينته الوزارية “.

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