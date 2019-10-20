تحالف سائرون:موقفنا السياسي بين الموالي والمعارض!

تحالف سائرون:موقفنا السياسي بين الموالي والمعارض!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة سائرون، غايب فيصل العميري، الاحد، أن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، لم يقدم أسماء جديدة ضمن التعديلات الوزارية، بدل الأسماء الثلاثة التي تمت اعادتها من قبل مجلس النواب.وقال العميري، في حديث صحفي،  إن “عمل الحكومة في الفترة الحالية والمقبلة اذا كان ينهض بالواقع العراقي سيكون هناك اصلاح ومساندة من قبل الشعب العراقي، اما اذا كان العكس فمن حق الشعب ان يتظاهر سواء كان على الحكومة او على ما خلفته من الاسباب التي ادت الى تردي الواقع الخدمي والصحي وغيرهما من القطاعات”.وأضاف، ان “اي تعديلات سواء كانت وزارية او مشاريع او قوانين او غيرها يصب في المصلحة العامة، فتحالف سائرون سيكون داعماً لها اما اذا كانت هذه التعديلات حزبية او لمصالح خاصة و(تزيد من الطين بلة) فسائرون سيكون من المعارضة او الوقوف في وجه هكذا تعديلات”.ولفت، إلى ان “عبدالمهدي، قدم 5 اسماء لشغل مناصب وزارية تمت الموافقة على مرشحي وزارتي التربية والصحة، فيما تم اعادة 3 اسماء”، مؤكداً انه “لهذه اللحظة لم تأتي أية اسماء جديدة وحين ورود هذه الاسماء سوف يتم دراسة سيرتها الذاتية وهل تصلح لأن تقود هكذا وزارات ام لا؟”.

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