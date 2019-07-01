تحالف سائرون:نحن ليس “طلاب مناصب”

تحالف سائرون:نحن ليس “طلاب مناصب”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، 01 تموز، 2019، حقيقة تقديمه طلبا لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لمنحه حصصاً في الوزارات عبر مناصب (وكلاء وزراء) لمراقبة اداء الوزراء.وقال النائب عن التحالف رعد المكصوصي، في حديث صحفي، ان “هذه الانباء غير دقيقة، فنحن رفضنا الوزارات، كما رفضنا المحاصصة في الدرجات الخاصة، ولم نقدم اي طلب لعبد المهدي لمنحنا اي منصب لاي غرض كان”.وبين المكصوصي ان “تحالف سائرون، يراقب ويحاسب اي وزير او مسؤول مقصر من خلال نوابه في مجلس النواب، فهذه المراقبة لا تتطلب مناصب في الوزارات، وانما من خلال النواب واللجان البرلمانية المختصة”.وكانت مصادر سياسية ذكرت ان تحالف سائرون طلبت تسليمه مناصب وكلاء وزراء في عدة وزارات بهدف الاطلاع على نشاط الوزراء ومراقبتهم وتقويم الاداء.وكانت تحالف سائرون اعلن في نيسان الماضي دعمه ترشيح القيادي في التيار الصدري حميد الغزي لمنصب امين عام مجلس الوزراء.

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