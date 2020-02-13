تحالف سائرون:نرفض انتقاد اصحاب العمائم السود حتى ولو كانوا مجرمين خونة

تحالف سائرون:نرفض انتقاد اصحاب العمائم السود حتى ولو كانوا مجرمين خونة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعربت الكتلة النيابية لتحالف سائرون، الخميس (13 شباط 2020)، عن استغرابها الشديد للاساءات المتكررة من قبل بعض المتظاهرين بحق المعتقدات والرموز الدينية والقيادات الوطنية.وقالت الكتلة في بيان ، إننا “نؤكد على ان التظاهر السلمي من الحقوق المكفولة دستوريا وهي انعكاس ايجابي للحالة الديمقراطية في العراق ولكن استهداف المعتقدات والرموز الدينية والوطنية مخطط امريكي واضح ومكشوف خصوصا تجاه العوائل التي عرفت بمواقفها الرافضة للطغيان والظلم والاستكبار كعائلة ال الصدر الكرام فباتت هدفا لامريكا وسياساتها في المنطقة”.وأضافت أنه “مما يدمي القلب ان ادوات الاساءة هذه المرة من العراقيين الذين انساقوا دون وازع وطني او اخلاقي مع الموجة الامريكية الهادفة لتسقيط كل المعتقدات والرموز الدينية والوطنية في العراق”.وتابع بيان الكتلة: “لذلك ننصح الذين تطاولت ألسنتهم على عقائد العراقيين ورموزهم وقادتهم بالكف عن مثل هذه الاساءات وعلى الجهات المعنية تطبيق القوانين بحق مثيري الفتن ومهددي السلم الاجتماعي لانهم يمثلون خطرا كبيرا لايختلف عن خطر الارهاب الداعشي”.وأكملت الكتلة بيانها: “املنا كبير بالمتظاهرين السلميين ان يعزلوا الشوائب التي تسيء لمشروعهم بشتى السلوكيات المنحرفة وستبقى معتقداتنا راسخة في ضمائرنا وقادتنا قمم شاهقة لاتدنسها افواه الاقزام وبائعوا الضمير والمتماهون مع مشروع امريكا التخريبي في العراق”.

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