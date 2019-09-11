تحالف سائرون:وجود عبد المهدي أصبح خطراً على مستقبل العراق

تحالف سائرون:وجود عبد المهدي أصبح خطراً على مستقبل العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني، الأربعاء، أنه لا يوجد بديل عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حال اقالته، مشيرا إلى أن بديل عبد المهدي غير مطروح على طاولة النقاش.وقال السكيني في تصريح صحفي، إنه “لا يتوفر حاليا بديل عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رغم وجود خلاف في آلية ومنهجية ادارته وما اتسمت به من ضعف وفشل وعرقلة في تطبيق البرنامج الحكومي”.وأضاف، أنه “لم نناقش على الطاولة البديل لرئيس مجلس الوزراء الحالي اكثر من  النقاش في منهجية عبد المهدي”، مبينا ان “الكثير من النواب لديهم استياء من اداء عادل عبد المهدي الضعيف في ادارة مؤسسات الدولة”.وتوقع السكيني، “وجود هناك تفاهمات سياسية جديدة للخروج ببديل او برئيس مجلس الوزراء جديد يستطيع أن يخرج بمنهج والية جديدة وأدوات اقوى من عادل عبد المهدي في ادارة الدولة”.

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