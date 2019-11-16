تحالف سائرون :أحتراما للتوجيه الإيراني سنكتفي بتغيير 7 وزراء وبقاء عبد المهدي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، السبت (16 تشرين الثاني 2019)، أن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل سبعة او تسعة وزراء احتراما لطلب الجارة إيران المبلغ الينا من مقتدى الصدر المتواجد حاليا في طهران، لافتا الى ان البدلاء سيكونون من المستقلين غير المتحزبين.

وقال الشمري في حديث صحفي، إن “المتظاهرين يطالبون بإجراء اصلاحات شاملة فيما تخص الكابينة الوزارية، بالتالي سيشمل التعديل الوزاري المرتقب من سبعة الى تسعة وزراء”.

وأضاف، أن “البدلاء سيكونون من الشخصيات المستقلة غير المتحزبة والمنتمية لأية جهة سياسية”، لافتا الى أن “مجلس النواب على استعداد للتصويت على اية قائمة تأتي اليه بشأن التعديل الوزاري تنفيذا للامر الايراني والصدر”.