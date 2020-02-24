تحالف سائرون :البرلمان سيصوت على حكومة علاوي

تحالف سائرون :البرلمان سيصوت على حكومة علاوي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، الاثنين، ان حكومة محمد توفيق علاوي ستمرر خلال جلسة البرلمان المقبلة، لافتا الى ان الجلسة ستعقد سواء برئاسة محمد الحلبوسي او حسن الكعبي للتصويت على الحكومة.وقال فاخر في تصريح صحفي، ان “جلسة البرلمان ستعقد سواء برئاسة الحلبوسي وفي حال رفض رئاستها فأن حسن الكعبي سيقوم بالمهمة لتمرير الحكومة الجديدة”.وأضاف ان “رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي وجه كتابا الى البرلمان من اجل عقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة”.وبين ان “هيئة رئاسة البرلمان ملزمة بعقد جلسة التصويت على كابينة علاوي”.ولفت الى ان “بعض الكتل تلعب على وتر المحاصصة في حين ان الحكومة الجديدة خالية من هذا المبدأ، وبأمكان أي وزير ومن أي مكون وطائفة ان يقدم خدماته ويؤدي واجباته بعيدا عن التحزب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *