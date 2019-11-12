تحالف سائرون: الحلبوسي منافق وبيدق إيراني

تحالف سائرون: الحلبوسي منافق وبيدق إيراني
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن تحالف سائرون، امجد العقابي، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالمجاملة على حساب طلبات النواب بشأن تنفيذ مطالب المتظاهرين.وقال العقابي في حديث صحفي: إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يحاول تأخير استضافة أو استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان”.وأضاف، أن “هذه المجاملة لا تجدي نفعا واذا استمرت هذه المجاملات والتأخير في تنفيذ مطالب النواب والمتظاهرين فسيكون لدينا كلام اخر مع رئيس البرلمان”.وتابع العقابي أن “غالبية النواب يرون أن ادارة الحلبوسي لجلسات البرلمان ليست بمستوى الطموح ولا تتلاءم ومتطلبات المرحلة الاستثنائية الحرجة التي يعيشها العراق كما انه منفذ جيد للأوامر الإيرانية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *