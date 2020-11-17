تحالف سائرون: الحلبوسي ” يماطل” في استجواب الكاظمي

تحالف سائرون: الحلبوسي ” يماطل” في استجواب الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن تحالف سائرون الشيخ صباح الساعدي ، الثلاثاء ، رئاسة مجلس النواب بـ”المماطلة” في تحديد موعد استضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.وقال في تصريح صحفي، إنه “قدمنا سؤالا شفاهيا إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للاجابة عليه داخل مجلس النواب”.وأضاف أن “رئاسة مجلس النواب إلى يومنا الحاضر لم تحدد موعدا لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للاجابة على السؤال الشفاهي”.وأشار إلى أن “السؤال يتضمن عدة فقرات متعلقة بقضية خروج القوات المحتلة من العراق وكذلك البعثة الدبلوماسية المتعلقة بالسفارة الأمريكية، فضلا عدد العاملين داخل السفارة”. 

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