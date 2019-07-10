تحالف سائرون: الشعب لن يصبر على كذب وعود عبد المهدي

تحالف سائرون: الشعب لن يصبر على كذب وعود عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر تحالف سائرون، الأربعاء، الحكومة من وضع حرج، رافضا منحها توقيتات اخرى.وقال النائب عن التحالف، سلام الشمري، في بيان ، إن “الشعب وصل الى قناعة واضحة بضرورة ان تقوم الحكومة بخطوات اصلاحية ملموسة سريعة قبل الدخول في مسار يضع الحكومة ورئيسها في وضع حرج”.وبين الشمري، أن “الشعب مل من الوعود واعطاء التوقيتات دون تنفيذ حقيقي خاصة بمجال الخدمات التي باتت بحاجة الى استنفار كامل من وزارات ومؤسسات عديدة”.وأضاف، أن “على رئيس الوزراء وحكومته التعامل الواقعي مع مطالب الجماهير وعدم اعتبارها ردة فعل على نقص بهذا الجانب او ذاك بل العمل على تنفيذها بشكل واضح بدون ترقيع او حلول مؤقتة”.وأوضح الشمري، أن “تحالف سائرون الممثل الحقيقي لقطاعات واسعة من الشعب سيستمر بالضغط الواضح على الحكومة بسرعة تنفيذ ما التزمت به ولن يصبر على اعطائها توقيتات اخرى”.وتابع، أن تحالفه “اعطى مدة زمنية (سنة) لرئيس الوزراء وبعدها سيكون التقييم”، مبينا انه “بشكل عام تعد الفترة الماضية ولازالت ضعيفة بالإداء الحكومي خاصة في ملفي الخدمات ومكافحة الفساد”.

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