تحالف سائرون :تكليف الزرفي بداية لحل الأزمة

تحالف سائرون :تكليف الزرفي بداية لحل الأزمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو مجلس النواب عن كتلة “سائرون”، سلام الشمري، الأربعاء (18 اذار 2020)، قرار التكليف الخاص بمنصب رئيس الوزراء بداية الحل لأزمة البلاد الحالية.وقال الشمري في بيان ، إن “البلاد تمر ومنذ فترة ليست بالقصيرة بأزمة سياسية لها تداعياتها الواضحة في الشارع من تظاهرات واعتصامات”.وأضاف الشمري، أن “على الكتل السياسية الوصول إلى التوافق الكامل من أجل إنهاء الأزمة وعدم اتخاذ المواقف السلبية التي تعرقل حلها ومحاولة إرجاع الأمور لمربعها الأول”.وشدد الشمري على “أهمية عدم عكس صورة جديدة للشارع بشكل خاص بأن القوى السياسية ماضية في الوصول إلى التوافق المطلوب عبر تشكيل حكومة جديدة انتقالية تنفذ مطالب الشارع الدستورية.”.وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، قد كلف الثلاثاء (17 آذار 2020)، رئيس كتلة النصر النيابية، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً للمكلف السابق محمد توفيق علاوي، والذي قدم اعتذاراً رسمياً عن تشكيل الحكومة.بعد ذلك، عبّر الرئيس صالح، خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد، عن “أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق”.وأضاف صالح، أن “العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه”، مشيراً إلى أن “الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها”.وحدث التكليف بحضور عدد من النواب، كممثلين عن كتلهم السياسية، بينهم نواب عن سائرون ودولة القانون وتيار الحكمة، والاتحاد الوطني والكردستاني، وغيرهم.

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