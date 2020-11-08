تحالف سائرون :توجه نيابي باستضافة الكاظمي لمناقشة قانون الاقتراض

تحالف سائرون :توجه نيابي باستضافة الكاظمي لمناقشة قانون الاقتراض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الاحد ، عن توجه نيابي باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة قانون الاقتراض معه قبل تمريره داخل البرلمان.وقال الزيادي في تصريح صحفي، “هنالك اعتراض نيابي على قانون الاقتراض المقدم من الحكومة”، لافتا الى ان “هناك طلب بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية لمناقشة القانون داخل البرلمان”.واضاف ان “الحكومة لا تمتلك اي رؤية في حال تم اقرار القانون وهذا الامر سيؤثر على الوضع الاقتصادي العراقي”، مبينا ان “الكاظمي ووزير المالية كان عليهم ان يحضروا جلسة اليوم لمناقشة القانون ومعرفة رؤيتهم بشكل واضح” واتهمت لجنة المالية النيابية، اليوم ، الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في حل ازمة تأخير الرواتب وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

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