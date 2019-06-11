تحالف سائرون يتبنى (الأغلبية السياسية) في انتخابات مجالس المحافظات القادمة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة سائرون البرلمانية، الثلاثاء (11 حزيران 2019)، تبنيها مشروعاً انتخابياً يمنح الفائزين باعلى الاصوات مقاعداً بغض النظر عن قوائمهم.وقال رئيس الكتلة، حسن العاقولي، في مؤتمر صحفي، بحضور عدد من نواب الكتلة، إنه “من أجل الحرص والتأكد بأن اصوات المواطنين ستذهب الى ممثليهم، وحتى لا تذهب هذه الاصوات الى اخرين لم يحصدوا اصواتاً تؤهلهم للفوز كما حصل سابقا في نتائج الانتخابات التي لم تمثل ارادة الناخبين، بل مثلت ارادة احزابهم السياسية، ومن اجل اصلاح النظام السياسي في العراق وبشكل شامل وجذري، فلا بد من اصلاح النظام الانتخابي”.واضاف أنه “من اجل ضمان مشاركة فاعلة وحقيقية للعراقيين في انتخابات مجالس المحافظات، ولكي يكون الناخب على معرفة بالمرشح وقريب من المواطن، فأننا في تحالف سائرون نعلن امام الشعب العراقي، تبني النظام الانتخابي المعروف بـ(بالاغلبية السياسية) لانتخابات مجالس المحافظات القادمة، حيث يكون الفائز من الرجال والنساء هم ممن حصلوا على اعلى الاصوات بغض النظر عن احزابهم وقوائهم الانتخابية، وذلك لتحقيق العدالة واتاحة المنافسة الحقيقية بين ابناء الشعب العراقي”.