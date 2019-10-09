تحالف سائرون يجدد تأكيده على إقالة حكومة عبد المهدي”شلع قلع”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف سائرون، جمال فاخر، الأربعاء (9 تشرين الأول 2019)، إن جميع مطالب المتظاهرين مشروعة، فيما أكد إصرار تحالفه على اقالة حكومة الحكومة الحالية بجميع وزرائها.

وذكر فاخر في حديث صحفي، أن “الحكومة عاجزة عن توفير ابسط الخدمات للشعب العراقي، الأمر الذي أدى لخروج التظاهرات الحاشدة خلال الأيام الماضية”، مؤكداً أن “جميع مطالب المتظاهرين مشروعة”.

وأضاف فاخر، أن “تحالف سائرون ومنذ البداية، طلب أن تكون الحكومة مستقلة بعيدة عن المحاصصة والتحزب، ولكن للأسف لم يستمع لنا احد”، مشيراً إلى أن ماتشهده البلاد الآن هي “نتائج المحاصصة وتقاسم المناصب بعيدا عن التخصص والكفاءة”.

وشهدت العاصمة بغداد، إلى جانب عدة محافظات أخرى، تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، وقد تخللها أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 150 متظاهر وإصابة الآلاف، وفي الديوانية وحدها، قُتل 6 من جانب المتظاهرين وعنصريين من الأجهزة الأمنية.

وخلال انطلاق التظاهرات، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى استقالة الحكومة العراقية حقناً للدماء، فيما وجه بتعليق نواب سائرون عضويتهم في البرلمان.