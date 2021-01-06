تحالف سائرون يجدد رفضه لتأجيل الانتخابات

بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن تحالف سائرون، الاربعاء، رفضه أي محاولة لتأجيل الانتخابات المبكرة التي من المزمع إجراؤها في الـ 6 من حزيران المقبل، بحجة عدم التوافق على قانون المحكمة الاتحادية.وقال النائب عن التحالف، سلام الشمري، في بيان ، إن “سائرون مع إضفاء الشرعية الكاملة للانتخابات المقبلة، وهذا الأمر لن يتم دون تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.واضاف، أن “أغلب الكتل السياسية حريصة على تشريع كافة القوانين الضامنة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتمنح الفرص الواسعة للكفاءات النزيهة بتمثيل الشارع العراقي”.وبين الشمري، أن “العملية الانتخابية لن تتم دون الاسراع في تشريع قانون رصين للمحكمة الاتحادية، بغية إعطاء الشرعية الكاملة لهذه الانتخابات”، موضحا ان “كتلته ستطالب بوضع قانون المحكمة الاتحادية كأولوية للتشريع، عند استئناف البرلمان لجلساته الاسبوع المقبل”.