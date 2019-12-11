تحالف سائرون يدعو إلى الاستفتاء الشعبي لاختيار رئيس الوزراء الجديد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الاربعاء على اهمية دور المتظاهرين في اختيار رئيس الحكومة الجديد بعد استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي فيما كشف عن طرح صيغة شعبية لتسمية المنصب تطبق لأول مرة.وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي في حديث صحفي، إن “المقصود من مشاركة الشعب في اختيار رئيس وزراء جديد للحكومة وفقاً لرؤية سائرون لا نعني به الانتخاب، وانما استفتاء مبني على اساس المادة 5 من الدستور، (الشعب مصدر السلطات وينظم ذلك عبر الاستفتاء).وبين أن “قرارات الكتل السياسية والبرلمان بدون موافقة المتظاهرين مضيعة للوقت، وسائرون تدعم الاستبيانات او الاستفتاءات المبنية على رؤية المتظاهرين”.وأضاف ان “ساحات الاعتصام لم تقدم اسما وليس لديهم اسماء ولا يتبعون قيادة واحدة، ووضعوا معايير ومحددات رئيس الوزراء القادم”.واوضح ان، “الاستفتاء نعني به مقبولية المرشح من قبل الشارع، ويقوم رئيس الجمهورية على اساس المقبولية بالترشيح”، مبينا ان “بالامكان اجراء الاستفتاء بشكل رسمي ولكن الظروف لن تسمح بذلك”.واكد أن “المتظاهرين يسعون لاختيار شخصية مستقلة ووطنية قوية حازمة، قادرة على معالجة ملف الانتخابات المبكرة والسلاح المنفلت في الشارع”، مشيرا الى ان “الكتل السياسية لحد الان غير متفقة على شكل الحكومة القادمة فيما اذا كانت تصريف اعمال او مؤقتة او دائمية او خاصة”.