تحالف سائرون يدعو الأحزاب للاجتماع لبحث قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق

تحالف سائرون يدعو الأحزاب للاجتماع لبحث قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت الكتلة النيابية لتحالف سائرون، الثلاثاء، القوى السياسية والأحزاب والطوائف والمذاهب الى عقد اجتماع موسع لبحث قرار اخراج القوات الامريكية المحتلة للاراضي العراقية.وقال القيادي في التحالف النائب علاء الربيعي في تصريح صحفي، إن “على جميع القوى والأحزاب والطوائف والمذاهب أن تجتمع لتوحيد الكلمة بشأن قرار اخراج القوات الأميركية الذي اقره مجلس النواب في وقت سابق”.وأضاف الربيعي، أن “توافق الجميع على توحيد الرؤى بشأن قرار مجلس النواب في اخراج القوات الأمريكية سيسهم بتعجيل خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد”، محذرا من أن “بقاء تلك القوات يشكل تهديد لأمن واستقرار العراق”.وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية كشفت، امس الاثنين، عن ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا كبيرة تجاه الحكومة العراقية والقيادات الأمنية لعرقلة مغادرة قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار

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