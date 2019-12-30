تحالف سائرون يرد على العبادي :تصريحاتك غير مسؤولة

تحالف سائرون يرد على العبادي :تصريحاتك غير مسؤولة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد تحالف سائرون، الاثنين، تصريحات رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي الأخيرة، معتبرا إياها “مؤسفة وغير مسؤولة”، فيما اعتبر ان العبادي يعيش عقدة خسارة منصب رئيس الوزراء.وقال التحالف في بيان ، “لقد استمعنا لتصريحات حيدر العبادي المؤسفة وغير المسؤولة بخصوص تشكيل الحكومة وإتهام تحالف سائرون بما لايليق به لأن ما ذكره مجانب للواقع وبعيد عن الصواب”، مبينا انه “يحاول تضليل الرأي العام لتزييف الحقائق”.واضاف ان العبادي “يعيش عقدة خسارة منصب رئيس مجلس الوزراء مما انعكس على طريقة حديثه”، لافتا الى انه “كان الاولى به ان يكون اكثر حصافة واتزانا سيما انه صاحب تجربة في الحكم ويعرف كل تفاصيل ادارة الدولة”.وتابع “كنا ننتظر من العبادي ان يحدثنا عن الخمسة عشر سنة الماضية من عمر الوطن ومن هي الجهة التي (حلبت الدولة) وتغولت في جميع مفاصلها وكانت سببا في تفشي الفساد والفقر وانعدام الخدمات رغم الموازنات الانفجارية حتى وصل العراق الى حافة الهاوية ان لم يكن قد وقع فيها”.واكد التحالف ان “الخطاب المأزوم الذي تجيده عجائز السياسة لن يثنينا عن مشروعنا الاصلاحي ولن نلتفت الى ترهات المأزومين والمفلسين سياسيا واجتماعيا”، موضحا انه “ليس جديدا ان نتعرض الى اتهام باطل وفرية سخيفة وكما قيل (رمتني بدائها وانسلت)”.

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