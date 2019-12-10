تحالف سائرون يرفض التدخل الأمريكي في تشكيل الحكومة القادمة

تحالف سائرون يرفض التدخل الأمريكي في تشكيل الحكومة القادمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالف سائرون، الثلاثاء، عن رفضه لـ”التدخل الأميركي البغيض” في تشكيل الحكومة الجديد، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة من مهام الشعب المنتفض في ساحات والاعتصام ولسنا بحاجة لأي تدخل خارجي.وقال رئيس الكتلة النيابية للتحالف نبيل الطرفي في تصريح  صحفي، إن “تحالف سائرون يرفض بأي شكل من الأشكال التدخل الأمريكي البغيض بالشأن العراقي الداخلي”، مؤكدا أن “سائرون ترفض رفضا قاطعا تدخل امريكا بتشكيل الحكومة الجديدة”.وأضاف الطرفي، ان “تشكيل الحكومة من مهام الشعب المنتفض في ساحات والاعتصام ولسنا بحاجة لأي تدخل خارجي بإرادة الشعب”، محذرا من “أي تدخل أميركي في تشكيل الحكومة المقبلة”.وكان النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردساني، ماجد شنكالي حذر في وقت سابق من أن التدخل الأميركي سيكون قويا وواضحا في اختيار رئيس الوزراء المقبل، فيما أشار إلى أن التظاهرات تحولت من مطالب خدمية الى سياسية.

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