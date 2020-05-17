تحالف سائرون يرفض تفرد الكاظمي في التعيينات

تحالف سائرون يرفض تفرد الكاظمي في التعيينات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري ، الأحد، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحق له تعيين شخصيات عالية في الدولة العراقية مالم تتقاطع مع مجلس النواب، مبينا أن البرلمان يرفض رفضا قاطعا تفرد الكاظمي بالتعيينات.وقال العميري في تصريح  صحفي، إن “الوكلاء والمدراء العامين والسفراء وغيرهم من أصحاب الدرجات الخاصة تقع ضمن مسؤولية مجلس النواب ولا يحق لرئيس الوزراء تكليف أي شخصية بالأصالة مالم ينال ثقة البرلمان”.وأضاف أن “مجلس النواب يرفض رفضا قاطعا تفرد رئيس الوزراء بقرار تعيين شخصيات رفيعة المستوى مالم يكن للمجلس اطلاع بذلك”، مبينا أن “إعفاء وتعيين شخصيات أمنية وعسكرية من مهام رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة”. 

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