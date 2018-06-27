تحالف سائرون يرفض تمديد عمر البرلمان

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، الاربعاء، رفضه لتمديد عمل البرلمان رغم التوقعات بتأخر اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، فيما اشار الى انه لا يوجد ما يسمى بـ”الفراغ الدستوري”.وقال عضو التحالف قصي محسن في حديث صحفي له اليوم، ان”البرلمان ينتهي رسميا في نهاية الشهر الحالي ونرفض تمديد عمله من قبل النواب المعترضين على نتائج الانتخابات”، مبينا ان”المحكمة الاتحادية التي اصدرت قرارها بالعد والفرز اليدوي وتاخير تصديق نتائج الانتخابات هي الفيصل ستكون بقرار تمديد عمل البرلمان من عدمه”.واضاف، ان”على الجميع الالتزام بقرار الاتحادية بهذا الخصوص”، مبينا ان”تأخير اعلان النتائج وانتهاء عمل البرلمان لا يؤدي الى ما يسمى بـ”الفراغ الدستوري”، فالمؤسسات الدستورية ستستمر في عملها ويمكن القول انه “فراغ تشريعي” ناتج عن انتهاء عمل البرلمان”.واكمل البرلمان في وقت سابق، مقترح قانون لتمديد عمله بسبب التأخير في تصديق نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 ايار الماضي.