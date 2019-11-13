تحالف سائرون يرفض قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء لمخالفته مطالب الشعب

تحالف سائرون يرفض قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس الوزراء لمخالفته مطالب الشعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفضت كتلة تحالف سائرون النيابية، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2019)، مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس الوزراء يوم امس، مؤكدة أنه مخالف لارادة الشعب.وذكرت الكتلة في بيان ، أن “الكتلة تعلن التزامها التام بما جاء في بيان مقتدى الصدر، واننا سنكون صوتا مطالبا ومدافعا عن الحقوق المشروعة للمتظاهرين السلميين وسنسعى مع بقية القوى السياسية لتمرير حزمة الاصلاحات والقوانين المهمة التي تلبي مطالب المتظاهرين لاسيما تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانونها وكذلك بعض التعديلات الدستورية التي ستساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للعراق في حال إقرارها”.وأضافت أنها “ستسعى مع بقية القوى السياسية لتمرير حزمة الاصلاحات والقوانين المهمة التي تلبي مطالب المتظاهرين لاسيما تغيير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقانونها وكذلك بعض التعديلات الدستورية التي ستساهم في الاستقرار السياسي والاجتماعي للعراق في حال اقرارها كما “.وأعلنت الكتلة وفقاً للبيان “عن رفضها لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه مجلس الوزراء يوم امس”، مؤكدة أن ” صيغة القانون المقترح كانت مخالفة لارادة الشعب العراقي من خلال الابقاء على النظام الانتخابي القديم (نظام القائمة وتوزيع المقاعد وفق سانت ليغو) الذي يكرس فيه هيمنة الاحزاب المتنفذة واقصاء الاخر”.وجددت رفضها “لأي تدخل خارجي بالشأن العراقي وخصوصا التدخلات الامريكية البغيضة”، مشيرة إلى أن “الكتلة تؤكد على الاجهزة الامنية بكل صنوفها وعناوينها ان تتعامل بروح وطنية واخوية مع المتظاهرين وحمايتهم  وان لاتكون اداة قمعية ضد ابناء الشعب العراقي فذلك سيعرضها للمساءلة القانونية وغضب الشعب”.

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