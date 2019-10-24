تحالف سائرون يطالب إبعاد مجلس الخدمة الاتحادي عن المحاصصة

تحالف سائرون يطالب إبعاد مجلس الخدمة الاتحادي عن المحاصصة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن تحالف “سائرون” رائد فهمي، الخميس (24 تشرين الأول 2019)، بضرورة اختيار رئيس واعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي بعيداً عن المحاصصة، فيما رأى أن وعود الكتل السياسية والتهدئة ستحكم على مستقبلها بالضياع.وقال فهمي في حديث صحفي، إنه “يجب ضمان اختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي بعيداً عن فضاء المحاصصة وضمن المعايير والشروط المطلوبة”.وشدد على “ضرورة إبعاد المجلس عن المحاصصة السياسية، وأن يتمتع أعضاؤه بالكفاءة والنزاهة”، مرجحاً “ضغط المفسدين على أعضاء المجلس كما حصل مع وزير الصحة”.وأشار إلى أن “الضغط الشعبي مهم في مكافحة الفساد، على اعتبار انه أحرج الكتل السياسية وسلب حريتها”، مبيناً أن “التهدئة باستخدام الوعود ستحكم على مستقبل تلك القوى بالضياع”.وأعلن مجلس الوزراء، فتح باب التقديم لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الخدمة العامة الاتحادي على وفق الشروط المذكورة في المادة 5 من قانون مجلس الخدمة رقم 4 لسنة 2009 المعدل.وبين المجلس أن “الشروط العامة للتقديم، أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وله خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه لا تقل عن 15 سنة بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة 12 سنة للحاصل على الماجستير وعشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه، وان يكون عراقيا لا يقل عمره عن 37 سنة، وليس مشمولا بقانون المسائلة والعدالة، ولا محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف، وحسن السيرة والسلوك، وان اخر موعد لتسلم الطلبات هو يوم 29/4/2019”.يذكر ان القانون اشترط في أعضاء المجلس ان يكون ثلاثة منهم اختصاص في القانون وثلاثة في الإدارة والاقتصاد وعضو واحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.

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