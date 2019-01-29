تحالف سائرون يطالب الحكومة بعرض الاتفاق الإقتصادي مع الأردن على البرلمان العراقي

تحالف سائرون يطالب الحكومة بعرض الاتفاق الإقتصادي مع الأردن على البرلمان العراقي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون صادق السليطي، الثلاثاء 29 كانون الثاني 2019، رئاسة الوزراء ووزارة النفط بعرض بنود الاتفاق الذي جرى مع المملكة الاردنية الهاشمية على لجان مجلس النواب لدراسة الجدوى الاقتصادية المتحققة.وقال السليطي في حديث صحفي له اليوم: ان “وسائل الاعلام تتداول نية الحكومة العراقية بتزويد نظيرتها الاردنية بالنفط الخام باسعار مخفضة و المضي بمشروع مد أنبوب نقل النفط عبر الأردن ( البصرة – العقبة) والذي تقدر كلفته بـ  18 مليار دولار،يدفع جميعه من الجانب العراقي بضمنه الجزء الجزء الذي يمر بالاردن والذي سيكون ملكاً لها”.واضاف بان “الجانب الاردني يرغب بقطف ثمار هذا الاتفاق دون ان يدفع اي مبالغ  وتذهب ارباح هذا الاتفاق سيكون للشركات الاستثمارية المنفذة والتي يتوقع ان تنفذ باضعاف تلك الكلف كما جرى بجولات التراخيص التي قيدت موازنة البلد بمقدار 12 ترليون دينار سنويا ككلف مستردة”.وتوقع السليطي ان “تبلغ كلفة نقل البرميل الواحد 4 دولار أي تزيد تكلفة النقل بأربعة أضعاف على استخراج برميل واحد من باطن الأرض”،محذراً “وزارة النفط من المضي بأتفاقات قد تسبب هدرا بالمال العام ونطالب ان يعرض الامر على مجلس النواب ولجنة النفط والطاقة البرلمانية  لدراسة الجدوى الاقتصادية قبل المضي بهكذا اتفاقات وعقود استراتيجية”.وكان نائب رئيس الوزراء الأردني، رجائي المعشر، أعلن توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين الأردن والعراق، خلال الزيارة التي يقوم بها على رأس وفد وزاري كبير للعاصمة العراقية بغداد.وعن مشروع أنبوب النفط، أوضح المعشر أن “الأردن والعراق وقعا على اتفاقية تسمى اتفاقية إطارية لمد أنبوب النفط، حيث أقرها مجلس الوزراء الأردني وهي الآن معروضة على مجلس الوزراء العراقي بعد أن ينجز الجانب العراقي دراسة كاملة لهذا المشروع ومن ثم يجري توقيع اتفاقية بين الجانبين لبدء بتنفيذ هذا.

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