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صالح وعبد المهدي يلتقيان على باقة ورد لمناقشة أوضاع العراق المأساوية
تحالف سائرون يطالب الحكومة بعرض الاتفاق الإقتصادي مع الأردن على البرلمان العراقي
نائب يسأل عبد المهدي..إلى متى السكوت عن جرائم وسرقات مليشيات الحشد؟
حزب الـpkk ينفي ضلوعه في أحداث شيلادزي
نائب:تعيينات وزير النقل اقتصرت على أبناء عشيرته
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تقرير:مكافحة الفساد يعني إسقاط النظام السياسي في العراق
تولي (عبطان) لأمانة بغداد جريمة سياسية..#بغداد للبغداديين
حكومة الإقليم “سعيدة”بمقترح عبد المهدي بدفع 453 مليار دينار إليها شهرياً
قصات الشعر..ميزة نواب الدورة البرلمانية الرابعة
الصراع بين تحالفي الإصلاح والبناء على مناصب المحافظات ليس من أجل المواطن
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