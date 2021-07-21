تحالف سائرون يطالب بإعدام 84 ألف شخص متهم بالإرهاب دفعة واحدة!!!

تحالف سائرون يطالب بإعدام 84 ألف شخص متهم بالإرهاب دفعة واحدة!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم تحالف سائرون، الاربعاء ، رئيس الجمهورية برهم صالح بمجاملة الارهابيين على حساب دماء العراقيين .وقال النائب عن التحالف وعضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، في لقاء متلفز ، ان “لجنة الامن والدفاع النيابية التقت برئيس الجمهورية برهم صالح وطالبته بتنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين الذين وصل عددهم الى 84 الف شخص، لكن الاخير كانت اجابته غير واضحة”، مشيرا الى انه “يتحمل كافة المسؤولية  عن تأخير تنفيذ الاحكام بحق الارهابيين”.واوضح ان “كتلا سياسية ضغطت على القضاء، من أجل اعادة الحكم على بعض الارهابيين المحكومين بالإعدام” ، وأكد الزيادي ،يجب اعدام هؤلاء دفعة واحدة ، مبينا ان “سبب الفساد في الأجهزة الأمنية هو المحاصصة “.واشار الزيادي إلى انه “رغم وصول معلومات استخباراتية تحذر من جريمة ارهابية قد تحصل،  في هذه المنطقة أو تلك، إلا أنه لا يتم التعامل معها بشكل جيد من قبل المسؤولين”.

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