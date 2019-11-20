تحالف سائرون يطالب بإلغاء مجالس المحافظات بشكل نهائي

تحالف سائرون يطالب بإلغاء مجالس المحافظات بشكل نهائي
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد تحالف سائرون، الأربعاء، رغبته بإلغاء مجالس المحافظات نهائيا والبحث عن دوائر أخرى ممكن من خلالها تقوية بنية الدولة العراقية.وقال النائب عن التحالف علاء الربيعي في تصريح  صحفي، إن “وجود مجالس المحافظات حلقة زائدة لافائدة منها سوى أثقال الدولة والبنى التحتية”.وأضاف الربيعي، أن “الأمر يتطلب  تعديل الدستور لالغاء انتخابات مجالس المحافظات بالمطلق بدلا من تجميد عملها ونحن مع هذا المطلب نزولا عند رغبة المتظاهرين”.ولفت إلى أن “بقاء هذه المجالس يشكل عبئا كبيرا على حياة وأموال المواطنين واثقال كاهل الدولة من أموال وبنى تحتية والغائها سيوفر الألاف الدرجات الوظيفية للخريجين العاطلين عن العمل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *