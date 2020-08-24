تحالف سائرون يطالب باستجواب الكاظمي حول اتفاقياته مع الولايات المتحدة

تحالف سائرون يطالب باستجواب الكاظمي حول اتفاقياته مع الولايات المتحدة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الاثنين، عن وجود مطالبات سياسية ونيابية باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للاطلاع على بنود الاتفاقيات التي وقعها مع أميركا.وقال العكيلي في تصريح صحفي، إن “الاتفاقيات التي وقعها العراق مع واشنطن لا تنعكس إيجابا عليه خصوصا وان هناك الكثير من الاتفاقيات الامريكية لم تكن واضحة ولم تكن فيها اي فائدة”، مشيرا إلى ان “الاتفاق مع شركة الكترك للطاقة خير دليل”.وأضاف العكيلي، أن “المسألة ليست بهذه السهولة خاصة وان غالية الاتفاقيات التي وقعها الكاظمي تصب في مصلحة الجانب الأمريكي”.وكان عضو مجلس النواب العراقي حسين اليساري حذر في تصريح سابق ، من مغبة الأطماع الأمريكية في الاقتصاد العراقي، مشيرا إلى ان الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين العراقي والأميركي ستثقل كاهل الدولة. 

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