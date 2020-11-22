تحالف سائرون يطالب باستضافة الكاظمي وأربعة من وزرائه

تحالف سائرون يطالب باستضافة الكاظمي وأربعة من وزرائه
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأحد، عن استضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين بهدف الاطلاع على تطورات الوضع الاقتصادي والموازنة العامة.وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن “هيئة رئاسة البرلمان وعدت أعضاء مجلس النواب باستضافة رئيس الحكومة ووزراء المالية والتخطيط والنفط والكهرباء في غضون الأسبوعين المقبلين”.وأضاف أن “البرلمان سيركز على مواضيع مهمة خلال استضافة الكاظمي داخل قبة البرلمان أبرزها موضوعة الاقتصاد والأزمة المالية وجدولة انسحاب القوات الامريكية من العراق”.وأشار المسعودي إلى أن “هيئة رئاسة مجلس النواب هي المسؤولة عن ملف استضافة واستجواب السادة الوزراء وهي من تحدد الموعد المناسب”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *