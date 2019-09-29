تحالف سائرون يطالب باستضافة عبد المهدي

تحالف سائرون يطالب باستضافة عبد المهدي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الأحد، رئاسة مجلس النواب باستضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي داخل قبة البرلمان لتقديم ايجاز بشأن زيارته إلى الصين والسعودية بالاضافة الى زيارته المرتقبة الى إيران.وقال الزيادي في تصريح  صحفي، إن “زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المكوكية إلى الصين والسعودية ومن ثم إلى إيران زيارة إيجابية لابد لمجلس النواب اطلاع على مخرجات ونتائج الزيارات”.وأضاف، أن “الدور الرقابي لاعضاء مجلس النواب يوجب عليهم الاطلاع على مضمون ونتائج الزيارة اعلامية كانت ام حقيقية”.وأكد الزيادي، “أننا ابلُغنا بأن زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ستوجه إلى إيران لترطيب الأجواء بين السعودية والجمهورية الإسلامية إيران وتقريب وجهات النظر”.

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