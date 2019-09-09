تحالف سائرون يطالب بكشف الجهات المعرقلة لبناء ميناء الفاو الكبير

تحالف سائرون يطالب بكشف الجهات المعرقلة لبناء ميناء الفاو الكبير
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، الاثنين، الحكومة بكشف الجهات التي تقف عائق امام استكمال مشروع بناء الفاو الكبير، مشيرا إلى عزم البرلمان المطالبة بالعودة الى حدود ما قبل اب 1991.وقال الموسوي في تصريح صحفي، “إننا في تحالف سائرون عازمون على اعادة النظر بجميع الاتفاقيات البرية والبحرية مع الكويت والتي تضمن الحق والعدالة للبلدين وسنعمل على ذلك باستخدام جميع الطرق القانونية والدبلوماسية والدولية”.وأكد “عدم السماح لأي جهة فرض امر الواقع بترسيم الحدود البرية والبحرية مع الكويت”، مشيرا إلى أن “الجلسات القادمة ستشهد مطالبتنا الجهات المعنية بالعودة الى الحدود البرية والبحرية المقرة والموجودة قبل الغزو الصدامي في اب ١٩٩١”.ودعا الموسوي الحكومة إلى “الكشف عدم اكمال مشروع الفاو  العملاق والحيوي للعراق والمحدد موقعه منذ سنة ١٩٢١ واسباب عدم اكماله لغاية الان ومن هي القوى والجهات السياسية التي تمنع وتحارب استكمال المشروع”. 

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