تحالف سائرون يطالب حضور عبد المهدي وكابينته إلى مجلس النواب لبيان”المنجز”من برنامجه الحكومي

بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت كتلة سائرون، وبشكل ملزم، الأحد، إلى حضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وكابينته الحكومية الى مجلس النواب لتبيان مراحل الانجاز في البرنامج الحكومي.

وذكرت الكتلة خلال مؤتمر صحفي عقد في منطقة “الحنانة”، حيث يسكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الداعم للكتلة، حضره رئيس تحالف سائرون حسن العاقولي، ورئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي، وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، أن هذا الطلب يأتي “بعد المتابعة والمراقبة وعدم تغيير الكثير من الواقع الخدمي والأمني والاقتصادي والفشل في خلق فرص عمل للقضاء على البطالة في البرنامج الذي تعهدت به امام الشعب العراقي”.

وأضافت الكتلة، في بيان تلاه العاقولي نيابة عنها: “نجد لزاماً علينا دعوة رئيس مجلس الوزراء وكابينته الحكومية الى الحضور الى مجلس النواب من اجل تقديم تقرير مفصل وكامل عن نسب الانجاز البرنامج الحكومي وشرح ما هي المعوقات التي حالت دون تنفيذه”.

وتابع العاقولي، أن “أعضاء كتلة تحالف سائرون ماضون في تقديم طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء والكابينة الحكومية للحضور الى مجلس النواب لتقديم واقع تنفيذ البرنامج الحكومي وبشرح تفصيلي وواقعي مبني على الارقام الدقيقة”.