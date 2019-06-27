تحالف سائرون يطالب رئاسة البرلمان بتمديد الفصل التشريعي الحالي

بغداد/شبكة أخبار العراق- قدمت كتلة سائرون النيابية، الخميس، طلباً رسمياً لرئاسة مجلس النواب لتمديد الفصل التشريعي.وقال المتحدث باسم الكتلة، حمدالله الركابي في بيان ، “نظرا لاهمية المرحلة التي يمر بها العراق، ولوجود عدد من مشاريع القوانين المهمة والضرورية قيد الإنجاز ولقرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني قدم تحالف سائرون طلبا رسميا الى هيأة رئاسة مجلس النواب مؤيدا بعدد من تواقيع السيدات والسادة اعضاء المجلس يطالب فيه بتمديد الفصل التشريعي الثاني وفقا للمادة (٥٨) من الدستور”.وتابع “آملين من جميع اعضاء مجلس النواب العراقي التصويت لصالح الطلب ايمانا منهم بأهميته وشعورا بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وحرصا منهم للقيام بدورهم التشريعي والرقابي خدمة للعراق وشعبه الكريم”.ويعتزم مجلس النواب التصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع إلى الخدمة في جلسته المقرر عقدها اليوم الخميس.